Karpaz Koruma Derneği, Dipkarpaz’a Enformasyon Dairesi açılmasını talep etti

Karpaz Koruma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dilekçede Karpaz yarımadasının yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği bir bölge olduğu ancak köyde turistlere bilgi verebilecek enformasyon ofisi veya rehberlik kurumu bulunmadığı kaydedildi.

“Bu eksiklik, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler tarafından sürekli olarak dile getirilen bir sorun hâline gelmiştir. Gelen turistler doğru bilgiye ulaşmakta zorlanmakta, bölgedeki doğal ve kültürel alanları yeterince tanıyamamakta, bu da bölge turizmine zarar vermektedir.” denilen dilekçede, Dipkarpaz Köyü’nde bir Turizm Enformasyon Dairesi açılması talep edildi.