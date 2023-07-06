Karpaz bölgesi 6 günlük Kurban Bayramı süresince tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin sona ermesiyle ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Böylece Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu.
İşte dernek başkanının açıklaması;
Dipkarpaz'da, Bayram Tatilinden Sonra BİZE Kalanlar.
Bunlar Sadece, Yoldan Görünen Tarafı.
Bu Pisliklere Yetişmek, İMKANSIZ!
Hepinize Teşekkür Ederiz. Karpaz'a, Çok Güzel Sahip Çıkıyorsunuz.
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