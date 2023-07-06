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"Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu"

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Karpaz bölgesi 6 günlük Kurban Bayramı süresince tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin sona ermesiyle ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Böylece Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu.
"Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu"

Karpaz bölgesi 6 günlük Kurban Bayramı süresince tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin sona ermesiyle ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Böylece Karpaz sahilleri bayram tatilinde çöp yığınlarına teslim oldu.
 

İşte dernek başkanının açıklaması;

Dipkarpaz'da, Bayram Tatilinden Sonra BİZE Kalanlar.

Bunlar Sadece, Yoldan Görünen Tarafı.

Bu Pisliklere Yetişmek, İMKANSIZ!

Hepinize Teşekkür Ederiz. Karpaz'a, Çok Güzel Sahip Çıkıyorsunuz.

 

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