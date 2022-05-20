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Karpaz ve Karşıyaka deniz kaplumbağaları koruma projesi sezonu açılıyor

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Telsim sponsorluğunda, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Karşıyaka Turtle Watch ve Lapta Belediyesi katkıları ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi sezon
Karpaz ve Karşıyaka deniz kaplumbağaları koruma projesi sezonu açılıyor

Telsim’den yapılan açıklamada, proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği Güzelyalı Sahili’nin Esentepe’yle Akdeniz arasındaki 65 km. alanın nesli küresel ölçekte tehlike altında olan özellikle iri başlı deniz kaplumbağaların düzenli ve başarılı şekilde yumurtlamak için kullandıkları tek sahil olması nedeniyle gerek ülke gerekse Doğu Akdeniz için önemli bir üreme alanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu küçük kumsalda yılda 50’nin üzerinde yuva yapıldığı kaydedilerek, Güzelyalı Sahili’nin bölgedeki diğer turistik sahillere göre doğallığını korumuş olması nedeniyle iri başlı deniz kaplumbağalarının bu sahili yumurtlamak için kullanmaya devam edebildiği kaydedildi.

Projenin ikinci alanı olan Karpaz Yarımadasının, yine nesli küresel ölçekte tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağaları için Doğu Akdeniz’in en önemli yumurtlama alanlarından olduğu ifade edilen açıklamada, 2021 yılında Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen araştırma ve koruma çalışmalarında toplam 868 yuvanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Ülkemizin en bakir doğal alanlarından olan Karpaz Yarımadası yalnız deniz kaplumbağaları için değil korumada öncelikli bitki, kuş ve sürüngen türleri için de önemli bir yaşam ortamıdır. Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi Karpaz Yarımadası’nda yumurtlayan yeşil deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunması için 2022 yılında onlarca uluslararası gönüllü ile çalışmalar yürütecektir. Böylelikle araştırma ve koruma çalışmalarının yanı sıra, ülkemizin ve Karpaz Yarımadası’nın uluslararası tanınırlığının artırılması hedeflenmektedir.”

Sezon açılış etkinliğinde, Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuşma yapacak. Ayrıca etkinlikte, Telsim sponsorluğunda Güzelyalı Sahilinde gerçekleştirilen kaplumbağa koruma önlemlerinin 1. ve 2. etabı hakkında bilgiler aktarılacak. Canlı müzik eşliğinde bölgedeki sivil toplum örgütleri tarafından stantların da kurulacağı etkinliğe tüm halkın davetli olduğu da belirtildi.

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