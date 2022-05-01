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Karpaz Yasta...

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Erdoğan Sakiner'i Kaybettik
Karpaz Yasta...

Yeni Erenköy'de uzun yıllar Belediye Başkanlığı da yapan Eczacı Erdoğan Sakiner hayatını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sakiner'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından

Yeni Erenköy mezarlığında defnedilecek.

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