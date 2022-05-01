Karpaz Yasta...

Yeni Erenköy'de uzun yıllar Belediye Başkanlığı da yapan Eczacı Erdoğan Sakiner hayatını kaybetti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sakiner'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından
Yeni Erenköy mezarlığında defnedilecek.
Yeni Erenköy'de uzun yıllar Belediye Başkanlığı da yapan Eczacı Erdoğan Sakiner hayatını kaybetti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sakiner'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından
Yeni Erenköy mezarlığında defnedilecek.
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