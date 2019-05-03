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Karpaz yasta, ambulans şoförü Cesim Duran hayatını kaybetti

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Karpaz yasta, ambulans şoförü Cesim Duran hayatını kaybetti
Karpaz yasta, ambulans şoförü Cesim Duran hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Cesim Duran hayatını kaybetti.

Dipkarpaz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, hastaneye kaldırılan Cesim Duran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elde edilen bilgiye göre, Cesim Duran, eve gittiğinde ailesine halsiz olduğunu söyledi.

Koltuğa uzanan Duran, aniden yerer yığıldı.

Cesim Duran hemen ambulansa bindirildi, ancak yolda hayatını kaybetti. Duran’ın ölümü, sağlık camiasında ve Dipkarpaz’da üzüntü ile karşılandı.

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