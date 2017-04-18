Karpaz yaz mevsimine hazırlanıyor…

Dipkarpaz, yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte, canlanmaya başlıyor.

Bu arada sevindirici olaylarda var tabiki…

Sorunlu olan altın kum sahilindeki iki tesis, devletin belirlediği yeni yerlerine taşınarak, bu sene ülke turizmine hizmet verecek.

Bunun yanında, köy içerisinde bulunan küçük esnafta yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olmasından dolayı, kepenk açmış durumda.

Daha önce defalarca söyledim. Dipkarpaz, uygulunan yanlış politikalara nedeni ile ne yazık ki, sadece yaz aylarında canlılık göstermekte ve köy içerisinde bulunan tesisler, sadece bu aylarda iş yapmakta.

Bu sene, insanların beklentisi büyük.

Malum, Türkiye ve Avrupa’da yaşanan olumsuzluklar, gözleri dünyanın en güvenilir ülkelerinden olan Kıbrıs’a çevirmiş durumda.

Durum böyle olunca, ülkenin hatta dünyanın sayılı plajlarını, eşsiz doğa harikalarını, flora ve faunalarını içinde barındıran Dipkarpaz en uğrak yer olacaktır.

En güzeli ise tüm olumsuzluklara rağmen, bu sene halkın bu bilinç ile işlerine dört elle sarılarak hazırlık yapması.

Sevindirici olan bu!

Umarız, turizm ile anılan Dipkarpaz her geçen gün bu şekilde hep bir adım daha ileriye gider.

Ülkelerin zor durumda kaldığı hallerde değil, iyi bir tanıtım yapılarak pazarlama yapılması gerektiği kanaatindeyim.

Bu şekilde hem Dipkarpaz, hem de cennetten bir parça olan Kıbrıs tüm dünyaya kapılarını açacaktır.

Bu arada belirtmek isterim ki;

Daha önce Detay Gazetesinde köşemde yazmış olduğum, 11.1.2016 tarihinde yayınlanan ‘’Ne Çektin be Karpaz’’, 17.1.2016 tarihinde yayınlanan, ‘’ Dipkarpaz’da Müdür Sorunu Bitmiyor’’ başlıklı ve 1.3.2016 tarihinde yayınlanan, ‘’ Dipkarpaz Ortaokul Müdürü, Haddini Aşmaya Devam Ediyor’’ başlıklı yazılarım dolayısı ile Dipkarpaz Ortaokul Müdürünün rencide olmasına ve/veya üzüntü duymasına ve kendisi ile ilgili kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verdiğim için, özür dilerim.

Bizler köşe yazılarımızda, sadece ve sadece yaşanan sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken, kimsenin dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımına düşmesini istemeyiz. Amacımız, Dipkarpaz ile ilgili görmemezlikten gelinen halkın gözü, kulağı olmak ve sessiz çoğunluğun, sesi olmaya çalışmaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden Herkese Selam Olsun.