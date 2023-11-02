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Karpaz'a Gidecek Sürücüler Dikkat! Yol çalışması!

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Yol çalışması!
Karpaz'a Gidecek Sürücüler Dikkat! Yol çalışması!

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Eski Askeri Liman ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmının Karpaz istikametinde, asfaltlama çalışması yapılacağından bahse konu yol güzergahı araç trafiğine kapatılmıştır.

Çalışmalar süresince ulaşım, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Gazimağusa istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanacaktır. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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