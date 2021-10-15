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Karpaz'da 1 Gram uyuşturucuya tutuklama

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Karpaz'da 1 Gram uyuşturucuya tutuklama
Karpaz'da 1 Gram uyuşturucuya tutuklama

14.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Ziyamet - Gelincik yol kavşağı üzerinde yapılan kontroller sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü İ.A.(E-20)’nın şüpheli hareketleri üzerine, bahse konu şahısın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Görsel: ARŞİV

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