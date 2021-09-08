Karpaz'da 10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis

İskele’ye bağlı Bafra köyünde, 2017 ile 2019 yılları arasında o zamanlar 12 yaşında olan yeğenine, defalarca tecavüz etmekle suçlanan Fatih Bozkurt hakkındaki dava sonuçlandı.

Karpaz'da 10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis cezası verildi.

Bafra'da 2017 yılında 10 yaşındaki öz yeğenine tecavüz eden ve 2 yıl boyunca tecavüz etmeye devam eden sanık Fatih Bozkurt 23 yıl hapse mahkum edildi.

NE OLDU?

Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı.

Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikâyetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için 2 gün gizlenmişti.

Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü.

Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.