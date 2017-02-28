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Karpaz'da 20'ye yakın bölgede elektrik kesintisi!

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Karpaz'da 20'ye yakın bölgede elektrik kesintisi!
SCADA proje çalışmasından dolayı yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti yapılacak bölgeler şöyle;

“Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Bafra su arıtma tesisleri, Talasa toplu konutlar, Limak Tesisleri, Kaya Artemis Hoteli, Nuhun Gemisi Hoteli, Sipahi Köyü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, KarpazGate Marina, Dipkarpaz Köyü ve bu bölgelerdeki tesis ile su motorları” 
Kesinti, 09:00-15:30 saatleri arasında yapılacak.

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