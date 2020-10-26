Karpaz'da 23 düzensiz göçmen bulundu

Yenierenköy açıklarında tespit edilen 23 düzensiz göçmen Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam 22.30 sularında yapılan operasyonda Yenierenköy 5 deniz mili açıklarında bot içerisinde 23 düzensiz göçmen (16 erkek 3 kadın, 3 erkek çocuk, 1 kız çocuk) yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler "Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına denizde teslim edildi.
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