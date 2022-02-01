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Karpaz'da ağaçları kökten keserek çaldı, suçüstü yakalandı!

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Karpaz'da ağaçları kökten keserek çaldı, suçüstü yakalandı!
Karpaz'da ağaçları kökten keserek çaldı, suçüstü yakalandı!

31.01.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Derince’de, İshak Paşa Mevkiinde, M.G.(E-41) ve S.Ç.(E-31), mal sahipleri henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisine izinsiz girip, tasarruflarındaki motorlu testere ile yetkili makamdan izinsiz olarak, 2 adet zeytin ağacını ve 1 adet harnup ağacını kökten kesip çaldıktan sonra kullanımlarındaki araca yükleyerek olay mahallinden ayrılacakları esnada, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

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