Karpaz'da akıl almaz olay: iki öğrenciye darp

Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu’nda 12 yaşında iki öğrencinin darp edildiği öğrenildi...

Hem Okula Almadı Hem de Dövdü..!!

Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu’nda akıl almaz bir olaya imza atıldığı öne sürülüyor. T. G ile D. E isimli 12 yaşında iki öğrencinin bir haftadır okula alınmadığı iddia belirtiliyor.

ÖĞRENCİLER OKULA ALINMIYOR

Disiplin cezası verildiği gerekçesi ile okula alınmayan küçük öğrencinin ailesi ile birlikte okul kapısında bekledikleri ancak buna rağmen, öğrencilerin okula alınmadığı ileri sürüldü.

Anayasa’nın amir hükmünde belirtilen zorunlu eğitim gereğince okula alınması gereken öğrenciler ile ilgili olarak Karpaz Polis Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulduğu ancak, bilgisine baş vurulan polisin bu konu bizleri aşar diyerek olaya müdahale etmediği bildirildi.

BİR HAFTADIR OKUL KAPISINDA BEKLİYORLAR

T. G’ün babası Coşkun Güngör yaptığı açıklamada oğlum ile arkadaşı, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nda okuyor. Oğlum ile arkadaşı 12 yaşındadır. Oğlum ile arkadaşının bir haftadır, okula alınmadığını öğrendim. Oğlum durumu bize sırf olay çıkartmayalım diye bildirmedi. Okula gelip kapıda sınıfa alınması için bekledi. Artık dün durumu bize bildirdi dedi.

DARP OLAYI YAŞANDI

Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu’nda 12 yaşındaki çocukların okula alınmamasından sonra T. G ile D. E’ı boğazlarını sıkmak ve arkalarına yumruk vurmak suretiyle darp edildiği öğrenildi.

Disiplin cezası verildiği gerekçesi ile bir haftadır okula alınmayan küçük öğrencilerin ailesi ile birlikte okul kapısında bekledikten sonra girdikleri sınıf odasında boğazı sıkılmak ve arkalarına yumruk vurmak suretiyle darp edildikleri öğrenildi.

T. G’ün babası Coşkun Güngör darp olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, oğluma gidip sınıfta beklemesini ve Müdür ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı kararlaştıracağımı söyledim. Oğlum da arkadaşı D. E ile sınıfa girip beklemeye başladı. Oğlum ve arkadaşı otururken, oğlumun boğazının sıkıldığını arkadaşı D.’ın da arkasına yumruk vurulduğunu öğrendim dedi.

Coşkun Güngör açıklamasına devamla şunları kaydetti . “Oğlumun boğazını sıkan ve arkadaşı D.’ın da arkasına yumruk vurulduktan sonra her iki çocuğumuz da sınıftan dışarı çıkartıldı… Oğlumun boğazı sıkılmasından dolayı mosmordu. Durumu Polise bildirdim. Polis oğlumu ve arkadaşını alarak Yenierenköy Sağlık Ocağı’na götürdü. 12 yaşındaki, sırf eğitim yapması için sınıfa girmek isteyen bir çocuğun boğazını sıkıp nefessiz bırakmak yakışır mı? Eğitim Bakanlığı ve Öğretmen Sendikaları bu duruma ne der? Onların bu konuya duyarlı davranmalarını bekliyorum’’

Polis tarafından Yenierenköy Sağlık Ocağı’na götürülen öğrencilerin darp edildikleri yönünde rapor aldıkları gözlemlendi. Şikâyetçi olan ailenin polis ifadesine başvurarak soruşturma başlattığı öğrenildi.