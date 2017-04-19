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Karpaz'da akıl almaz olay: Müdür öğrencinin boğazını sıktı ve yumrukladı...

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Karpaz'da akıl almaz olay: Müdür öğrencinin boğazını sıktı ve yumrukladı...
Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu’nda “Okul Müdürü” tarafından 12 yaşında iki öğrencinim darp edildiği öğrenildi..

Okul Müdürü tarafından disiplin cezası verildiği gerekçesi ile bir haftadır okula alınmayan küçük öğrencilerin ailesi ile birlikte okul kapısında bekledikten sonra girdikleri sınıf odasında Okul Müdürü tarafından boğazı sıkılmak ve arkalarına yumruk vurmak suretiyle darp edildikleri öğrenildi.

Çocuklardan birinin babası olan Coşkun Güngör darp olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “oğlumu bir haftadır okula almayan Müdürü okul kapısında beklerken oğluma gidip sınıfta beklemesini ve Müdür ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı kararlaştıracağımı söyledim. Oğlum da arkadaşı ile sınıfa girip beklemeye başladı. Oğlum ve arkadaşı otururken, Müdürün gelerek benim oğlumun boğazını sıktığını arkadaşının da arkasına yumruk vurduğunu öğrendim” dedi.

Coşkun Güngör açıklamasına devamla şunları kaydetti: “Oğlumun boğazını sıkan ve arkadaşının da arkasına yumruk vuran Müdür daha sonra her iki çocuğu da yakalayarak sınıftan dışarı çıkarttı. Ben size okula gelmeyeceksiniz. İznim yoktur dedikten sonra okuldan da iterek kapı önüne bıraktı. Oğlumun boğazı Müdürün sıkmasından dolayı mosmordu. Durumu Polis bildirdim. Polis oğlumu ve arkadaşını alarak Yenierenköy Sağlık Ocağına götürdü. 12 yaşındaki, sırf eğitim yapması için sınıfa girmek isteyen bir çocuğun boğazını sıkıp nefessiz bırakmak bir Müdüre yakışır mı?  Eğitim Bakanlığı ve Öğretmen Sendikaları bu duruma ne der? Onların bu konuya duyarlı davranmalarını bekliyorum’’

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