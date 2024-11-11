Karpaz'da Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı

10 Kasım 2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda alkollü sürücü dikkatsizlik sonucu kaza yaptı. 92 miligram alkollü içki etkisi altında araç kullandığı belirlenen Tufan Tulga (26), SE 934 plakalı aracıyla Yenierenköy yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, elektrik direğine de çarparak takla attı ve yol ortasında tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan Tufan Tulga, Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer alkollü araç kullanımının yarattığı tehlikelere dikkat çekti ve sürücüleri sorumlu davranmaya çağırdı.
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