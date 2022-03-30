Karpaz'da ambar açma ve hırsızlık

01.02.2022-29.03.2022 tarihleri arasında, Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş yerine ait ambar açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 12 adet ot kesme sicimi, 3 adet el testeresi, 1 adet 10’lu anahtar takımı, 1 adet 12’lik anahtar takımı, 1 adet 7’li anahtar seti, 2 adet spiral makinesi(izmirillo), 5 adet dalgıç su motoru, 2 adet su motoru, 1 adet bileme makinesi, 1 adet pense, 5 adet su terazisi, 1 adet çekiç, 1 adet 10’lu matkap ucu, 170 adet şerit metre, 4 adet tornavida, 3 adet koyun kırkma makinesi ve 1 adet odun kesme motoru çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.N.(E-29), F.D.(E-24) ve P.C.(K-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.