Karpazda Ani Ölüm: Otopsi Sonucu Bekleniyor, Soruşturma Başlatıldı

Karpazda Dramatik Bir An: İhsan DEMİR (E-62) Ani Ölümle Kaybedildi, Otopsi ve Soruşturma Devam Ediyor

Ziyamet'te İhsan DEMİR (E-62) Ani Ölümle Kaybedildi: Otopsi ve Soruşturma Sürüyor

7 Kasım 2023 tarihinde, akşam saatlerinde Ziyamet'te yaşayan 62 yaşındaki İhsan Demir'in yaşadığı trajik olay, toplumun dikkatini çekti. İhsan Demir, ikamet ettiği evinde aniden rahatsızlandı ve acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldı. Olayın hızlı gelişmesi üzerine, acil servis ekipleri çağrıldı ve İhsan Demir, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yetişebilmek için ambulansla acil bir şekilde hastaneye taşındı.

Ancak tüm çabalara rağmen İhsan Demir hayatta tutulamadı ve yaşamını kaybetti. İhsan Demir'in ölüm sebebi, yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak