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Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 8 yaralı

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Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 8 yaralı
Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 8 yaralı

Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 8 yaralı!

Karpaz-İskele anayolu üzerindeki Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada yaralılar var.

İki aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 

İki aracın çarpıştığı kazada, bir salon araç tavanı üzerinde durdu.

Kazanın olduğu bölgede yol araç trafiğine kapatıldı. Erenköy’e ulaşım Mehmetçik üzerinden sağlanıyor.

Polis olay yerinde...

Detaylar geliyor..

kaza-ziyamet.png

ziyta-001-001.png

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