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Karpaz’da aslan heykeli parçası bulundu

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Tarihi zenginliğiyle açık hava müzesi konumunda olan Kıbrıs’ta dün de Karpaz’da rastlantı sonucu Roma dönemine ait aslan heykeli parçası bulundu.
Karpaz’da aslan heykeli parçası bulundu

Tarihi zenginliğiyle açık hava müzesi konumunda olan Kıbrıs’ta dün de Karpaz’da rastlantı sonucu Roma dönemine ait aslan heykeli parçası bulundu.

Dipkarpaz köyünün ilk yerleşim biriminde araştırma yapan Tuncer Bağışkan ve Zekai Altan rastlantı sonucu pişmiş topraktan yapılan aslan heykeli buldular

Tuncer Bağışkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dünkü Dipkarpaz köyü yolculuğumuz sırasında köyün yanındaki "Paleokhorio" adıyla bilinen eki köy harabelerindeki ev yıkıntıları arasında tesadüfen bulduğumuz pişmiş topraktan yapılmış aslan heykel parçası. Harabede bulunan seramik ile kiremit kırıklarına dayanılarak Roma dönemine ait olabileceği tahmininde bulunulmuştur. Bu baş Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Mağusa Bölge Şube Amirliğine teslim edilmek üzere yerinden alınmış ve durum Şube Amirliğine bildirilmiştir.”

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