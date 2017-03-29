Karpaz'da ATV kazası: 2 buçuk yaşındaki Naz'ın 4 ayak parmağı koptu!

Dipkarpaz’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sağ ayağı babasının kullandığı ATV aracın zincirine sıkışan 2 buçuk yaşındaki kız çocuğu Naz Dağ’ın dört parmağı koptu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuk, buradaki tedavinin ardından ailesi tarafından tedavi amacıyla Türkiye’ye götürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Dipkarpaz’da İstanbul Sokak’ta Yunus Dağ, 2 buçuk yaşındaki kızı Naz Dağ ile birlikte ATV araçla seyrederken, çocuğun sağ ayağı ATV’nin zincirine sıkıştı.
Kaza sonucu Naz Dağ’ın sağ ayağının serçe parmağı dışındaki parmakları koptu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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