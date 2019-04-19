Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü
Bafra Oteller bölgesinde şiddetli dolu yagışı etkili oldu, yollar beyaza büründü.
Öte yandan Karpaz Anayolunun Pamuklu - Çayırova arası olan bölümüde oluşan buzlanma nedeniyle polis sürücüleri uyardı
Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü
Bafra Oteller bölgesinde şiddetli dolu yagışı etkili oldu, yollar beyaza büründü.
Öte yandan Karpaz Anayolunun Pamuklu - Çayırova arası olan bölümüde oluşan buzlanma nedeniyle polis sürücüleri uyardı
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