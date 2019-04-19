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Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü

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Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü
Karpaz'da Bafra bölgesi beyaza büründü

Karpaz'da Bafra bölgesi  beyaza büründü

Bafra Oteller bölgesinde şiddetli dolu yagışı etkili oldu, yollar beyaza büründü.

Öte yandan Karpaz Anayolunun Pamuklu - Çayırova arası olan bölümüde oluşan buzlanma nedeniyle polis sürücüleri uyardı

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