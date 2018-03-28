KARPAZ’DA BİRLEŞMEYE DOĞRU!!

Başbakan Tufan Erhürman, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi ile ilgili sorunların çözümü konusunda yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Erhürman, iki kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan çözümler kapsamında, Yenierenköy Belediyesi ile Dipkarpaz Belediyesi’nin birleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

ÖNCELİK HİZMETLERİN BAŞLAMASI

Erhürman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin önceliğinin Yenierenköy halkının bir süredir duran belediye hizmetlerine yeniden kavuşması olduğunu belirtti. Belediye hizmetlerinin dün yeniden başlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Erhürman, Yenierenköy Belediyesi ve Dipkarpaz Belediyesi’nin birleştirilmesi yönünde bir adım atılacağını söyledi.

YASA TASARISI HAZIR

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) geçtiğimiz hafta herhangi bir girişim yapılmadığı için hükümeti eleştirmesinin ardından soruna Dipkarpaz Belediyesi ile birleşme yönünde bir çözüm üreten hükümet, bu birleşmenin yasal zemini konusunda da gerekli çalışmaları tamamladı. Bu doğrultuda Başbakan Erhürman birleşme için gerekli Yasa tasarısını Pazartesi günü Meclis Genel Kuruluna sevk edeceklerini açıkladı.