Karpaz'da bu kez ölümlü kaza! 2 kişi hayatını kaybetti!
Pamuklu- Kumyalı anayolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Trafik kazası bugün saat 15.25 sıralarında Karpaz'da Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana geldi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.
Kazada araçlar yüz yüze çarpıştığı öğrenildi.
Ambulans ve polis ekipleri olay yerine ulaştı
Tam bir dram! Karpaz'da kazada ölenlerin isimleri açıklandı!
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