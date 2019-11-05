  • BIST 100.525
  • Altın 274,732
  • Dolar 5,7519
  • Euro 6,3706
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Karpaz’da büyük trafik kazası: 1 kişi ağır yaralı (güncellendi)

» »
Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.
Karpaz’da büyük trafik kazası: 1 kişi ağır yaralı (güncellendi)

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 16:20 sıralarında meydana geldi.

Özkan Milli (E-31) yönetimindeki GZ 554 plakalı araç, Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Birol Betmezoğlu (E-39) yönetimindeki  TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yonca kavşağı yanında kaza! Yaralılar var! (GÜNCELLENDİ)26 Ekim 2019 Cumartesi 21:18
  • Bafra ve Karpaz’da elektrik kesintisi24 Ekim 2019 Perşembe 16:43
  • Topçuköy-Altınova arasında su boruları döşenmeye devam ediyor23 Ekim 2019 Çarşamba 11:11
  • İskele’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak22 Ekim 2019 Salı 16:59
  • Dikkat! yollarda görüş mesafesi azaldı!22 Ekim 2019 Salı 11:52
  • Çavuşoğlu: Grevle yaratılan ders kayıpları nasıl giderilecek?21 Ekim 2019 Pazartesi 16:42
  • İskele’de yarın elektrik kesintisi olacak21 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
  • Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi (GÜNCELLENDİ)20 Ekim 2019 Pazar 15:03
  • İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor18 Ekim 2019 Cuma 13:50
  • Eroğlu: “UBP Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı için elimden geleni yapacağım”17 Ekim 2019 Perşembe 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti