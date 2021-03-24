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Karpaz'da çevre tahribatı! Çimento kalıntılı su doğaya boşaltılıyor (Video)

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Karpaz'da çevre tahribatı! Çimento kalıntılı su doğaya boşaltılıyor
Karpaz'da çevre tahribatı! Çimento kalıntılı su doğaya boşaltılıyor (Video)

Dipkarpaz’da yapımı devam eden inşaatlara çimento götüren beton mikserlerinin atıkları doğaya bırakılıyor.

Dipkarpaz’da inşaat atıklarının sit alanına döküldüğü videoya alındı. Gürsel,  Dipkarpaz’da başlayan tatil sitelerinin inşaatlarına çimento getiren beton mikserlerin temizliğinin doğal sit alanı ve önemli bitki koruma bölgesi olan Ronnas Kumulu’na boşaltıldığını ve doğaya çimento kalıntılı su bırakıldığını ifade etti.

Gürsel,  çok sayıda endemik çiçeğin de bulunduğu bölgede 200 metre uzunluğunda şimdiden beton deresi oluştuğuna dikkat çekti. Gürsel, gerekli  şikayetlerin yapıldığına vurgu yaparak bu doğa katliamından biran önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

 

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