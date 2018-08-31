Karpaz'da Cihad yazılı bayrak açıldı

Milli Görüş Hareketi ile Anadolu Gençlik Derneği Karpaz'da Cihad Bayrağı açtı.

Flama ve Bayraklar ile Kaplıca plajına gelen bir grup, plaja CiHAD, İLİM,İMAN yazan bayraklar açtı.

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Kıbrıs’tan vazgeçmek İslam coğrafyası için felaket olur!

Girne’de düzenlenen ESKAD Üniversiteler Divanı ve Eğitim Programı’nda konuşan Genel Başkanımız Salih Turhan Bey önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde Kıbrıs üzerine oynanan oyunlara dikkat çeken Salih Turhan Bey, “Suriye’ye girdik. Musul’u da alacağız derken Kıbrıs’ı veremeyiz. Kıbrıs, Hazreti Osman döneminde düzenlenen seferde şehit olan Efendimizin halası Ümmü Haram, Kıbrıs’ta, Larnaka’da metfundur. Kıbrıs’tan Türkiye’nin vazgeçmesi tüm İslam coğrafyasının felaketi olur” dedi.