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Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu

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Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu
Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu

Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

 

Zanlının bugün İskele Mahkemesine çıkarıldığı  ve hakkında soruşturma maksatlı bir gün tutukluluk verildiği kaydedildi.

Tutukluluk davasında oturum kapalı gerçekleştirildi.

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