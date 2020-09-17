Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu
DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI
Zanlının bugün İskele Mahkemesine çıkarıldığı ve hakkında soruşturma maksatlı bir gün tutukluluk verildiği kaydedildi.
Tutukluluk davasında oturum kapalı gerçekleştirildi.
Karpaz'da Çocuğa tecavüz iddiası: 1 tutuklu
DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI
Zanlının bugün İskele Mahkemesine çıkarıldığı ve hakkında soruşturma maksatlı bir gün tutukluluk verildiği kaydedildi.
Tutukluluk davasında oturum kapalı gerçekleştirildi.
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