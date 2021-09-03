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Karpaz'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 2 Yaralı

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Karpaz'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 2 Yaralı
Karpaz'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 2 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 10:30 sıralarında, Karpaz İskele Anayolu üzerinde, Orhun GÜNEŞ (E-20), yönetimindeki FY 469 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşüp takla atmıştır.

Qq0 Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Orhun GÜNEŞ ve araçta yolcu olarak bulunan Eren BÜLBÜL (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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