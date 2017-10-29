 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

Karpaz’da doğal gaz tespit edildi iddiası

»
Karpaz’da doğal gaz tespit edildi iddiası
Karpaz bölgesinde bulunan Apostolos Andreas manastırının kuzey ve güney kısmında yapılan araştırmaların, bölgede doğalgaz yatağı olması ihtimalini ortaya koyduğu, Türkiye’nin bölgeye platform göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Karpaz bölgesinde bulunan Apostolos Andreas manastırının kuzey ve güney kısmında yaptığı araştırmaların, bölgede doğalgaz yatağı olması ihtimalini ortaya koyduğu, Türkiye’nin bölgeye platform göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Apostolos Andreas’ta da Gaz – ‘Barbaros’un’ Araştırmaları Yatak Olduğunu Gösteriyor, Türkler Platform Getiriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre, Türkiye adına bölgede sismik araştırmada bulunan “Barbaros” gemisinin verilerinin, bölgede doğal gazın varlığına işaret ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki enerji satrancında, Rum yönetiminin hamlelerine karşı hamle vererek ilerlemeyi planladığı yorumunda bulunan gazete, Türkiye’nin “Deepsea Metrol II” isimli sondaj platformunu satın aldığına dair tüm bulguların da mevcut olduğunu ancak satın almanın resmi olarak açıklanmadığını yazdı.

Söz konusu platformun Aralık ayı içerisinde bölgeye geleceği yönünde iddialar olmasına karşın platformun 2018 yılı başlarında bölgeye gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten gazete, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un KKTC karasularında petrol ve doğal gaz bulunduğunu açıkladığını ancak bu yatakların nerede olduklarına değinmediğini de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Papadopulos’un iddiasına bir tepki de AKEL’den: “Sürekli çalışan bir yalan fabrikası”27 Ekim 2017 Cuma 10:55
  • Kıbrıs'ın güneyinde Browder konusu gündemden düşmüyor27 Ekim 2017 Cuma 10:51
  • Türkiye, Yunanistan'la “Kıbrıs sorunundaki zor konuları" görüşmek istiyor27 Ekim 2017 Cuma 10:46
  • Kasulidis: “Sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ilk seçeneğimiz”27 Ekim 2017 Cuma 10:44
  • Çavuşoğlu-Kocias görüşmesi Rum basınında25 Ekim 2017 Çarşamba 14:00
  • “Putin, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansa katılmak istiyor”25 Ekim 2017 Çarşamba 13:57
  • Hristodulidis: “Rusya tezimizi benimsedi”25 Ekim 2017 Çarşamba 13:50
  • Rum hükümeti devlet taşınmaz mallarını satmak istiyor24 Ekim 2017 Salı 10:26
  • Neofitu Kıbrıslı Türklere yine mesaj gönderdi24 Ekim 2017 Salı 10:26
  • Anastasiadis, toprak iadesi derken “ne kastettiğini” anlattı23 Ekim 2017 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti