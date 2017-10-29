Karpaz’da doğal gaz tespit edildi iddiası

Karpaz bölgesinde bulunan Apostolos Andreas manastırının kuzey ve güney kısmında yapılan araştırmaların, bölgede doğalgaz yatağı olması ihtimalini ortaya koyduğu, Türkiye’nin bölgeye platform göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Karpaz bölgesinde bulunan Apostolos Andreas manastırının kuzey ve güney kısmında yaptığı araştırmaların, bölgede doğalgaz yatağı olması ihtimalini ortaya koyduğu, Türkiye’nin bölgeye platform göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Apostolos Andreas’ta da Gaz – ‘Barbaros’un’ Araştırmaları Yatak Olduğunu Gösteriyor, Türkler Platform Getiriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre, Türkiye adına bölgede sismik araştırmada bulunan “Barbaros” gemisinin verilerinin, bölgede doğal gazın varlığına işaret ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki enerji satrancında, Rum yönetiminin hamlelerine karşı hamle vererek ilerlemeyi planladığı yorumunda bulunan gazete, Türkiye’nin “Deepsea Metrol II” isimli sondaj platformunu satın aldığına dair tüm bulguların da mevcut olduğunu ancak satın almanın resmi olarak açıklanmadığını yazdı.

Söz konusu platformun Aralık ayı içerisinde bölgeye geleceği yönünde iddialar olmasına karşın platformun 2018 yılı başlarında bölgeye gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten gazete, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un KKTC karasularında petrol ve doğal gaz bulunduğunu açıkladığını ancak bu yatakların nerede olduklarına değinmediğini de ifade etti.