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Karpaz'da Ekili Ağaçlara Zarar Vermek ve Hırsızlık

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Ekili Ağaçlara Zarar Vermek ve Hırsızlık
Karpaz'da Ekili Ağaçlara Zarar Vermek ve Hırsızlık

06.01.2024 tarihinde, A.Ç.(E-63)’nin, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu motorlu testere ile Yeşilköy’de depolar bölgesindeki ormanlık alan içerisinde ekili olan iki adet zeytin ağacını kökünden keserek, ayrıca Avtepe köyündeki Medoş Lalesi ve Drohono mevkiilerinde ekili olan üç adet harnup ile iki adet zeytin ağaçlarının da dallarını kestikten sonra, kullanımıdaki van araca yükleyip almak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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