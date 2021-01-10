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Karpaz'da eşeğe çarptı! Araçta yangın çıktı!

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Karpaz'da eşeğe çarptı! Araçta yangın çıktı!
Karpaz'da eşeğe çarptı! Araçta yangın çıktı!

Karpaz'da eşeğe çarptı! Araçta yangın çıktı!

10.01.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunun 7-8 kilometreleri arasında, Ulusay FELLAHOĞLU (E-23), yönetimindeki ZLN 819 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçerek yol içerisinde bulunan yaban eşeğine çarpması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, Kaza sonucu araç tamamen yanmıştır.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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