Karpaz'da eşeklere dikkat! Kazalar oluyor...

Son günlerde Dipkarpaz Bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle tarlalar su altında kalıp çamur olduğundan dolayı, bölgedeki yaşamını sürdüren yaban eşekleri yol kenarlarına inmekte ve sürücüler için özellikle geceleri tehlike arz etmektedirler.

Polis Genel Müdürlüğü açıklama yaptı... İşte o açıklama;

Son günlerde Dipkarpaz Bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle tarlalar su altında kalıp çamur olduğundan dolayı, bölgedeki yaşamını sürdüren yaban eşekleri yol kenarlarına inmekte ve sürücüler için özellikle geceleri tehlike arz etmektedirler. Bunun sonucu olarak da istenmeyen üzücü kazaların meydana gelmektedir.

Yeni Erenköy- Dipkarpaz – Zafer Burnu güzergâhı ile Kaleburnu –Dipkarpaz arasında kalan yolları kullanan sürücülerin, eşeklerin yola inme ihtimalini göz önünde bulundurarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.