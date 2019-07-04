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Karpaz'da feci kaza!

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Bafra’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Karpaz'da feci kaza!

Bugün saat 17:00 sıralarında, Bafra çemberi ile Bafra sahil yolu arasında, Baki Borak (E-66), yönetimindeki PR 989 plakalı araç ile Bafra Çemberinden Kaya Artemis otele doğru seyrettiği, otele dönülen kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa otele doğru dönüşe geçtiği sırada o esnada Bafra plajından gelmekte olan Levent Bertaş (E-24) yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücü Baki Borak tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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