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Karpaz’da hayat felç oldu

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Karpaz’da hayat felç oldu
Karpaz bölgesi yağmur ve fırtınaya teslim oldu... Yollara taşlar düştü, su baskınları yaşandı, fırtına çatıları uçurdu

Ayşe BULUT

Karpaz bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına hasara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları yüzünden yollara taşlar düştü, su baskınları yaşandı, fırtına, çatıları uçurdu.

Tepelerden kayan kocaman bir kaya, Avtepe- Kuruova anayoluna düştü. O sırada trafikte seyreden herhangi bir araç bulunmaması, büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Yoldaki kaya, Yenierenköy Belediyesi’ne ait iş makinesi ile kısa sürede kaldırıldı.

Öte yandan Yenierenköy Belediyesi halk plajındaki çardak üzerinde bulunan hasır ve hurma dalları fırtınadan dolayı uçtu.

Yine Yenierenköy’de Gürel Metni’ye ait, içerisinde hayvan bulunmayan mandıranın tavanı uçtu. Mandıranın çinkoları fırtınayla birlikte savruldu.

Bölgede etkili olan yağmurlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerine su baskınlarından dolayı giremedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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