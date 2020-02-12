Karpaz'da hayvan hırsızlığı! Çaldı, sattı, yakalandı!

07-09.02.2020 tarihleri arasında, Yeşilköy’de, Esat Kİ’ye ait ağıl içerisinden 2 keçi ve 2 oğlak çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-37), tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan soruşturmada söz konusu çalıntı hayvanları iki farklı kişiye toplam 3,030 TL karşılığında satmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
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