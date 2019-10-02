  • BIST 103.509
  • Altın 275,387
  • Dolar 5,6953
  • Euro 6,2373
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Karpaz'da kamyon ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı

» »
Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Karpaz'da kamyon ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Pamuklu-Çayırova Anayolu 1-2 km üzerinde saat 16.45sıralarında Kyretev SERHII(E-37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı yurda döndü02 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
  • KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürlüğü’ne alkolmetre cihazı bağışladı02 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
  • LCIF’in katkılarıyla yapılan Lions Engelsiz Parkı cuma günü açılıyor02 Ekim 2019 Çarşamba 16:32
  • Türkiye Yol-İş Sendikası toplantısı yapıldı02 Ekim 2019 Çarşamba 16:30
  • Değişim Programı çerçevesinde yarın resepsiyon düzenleniyor02 Ekim 2019 Çarşamba 16:25
  • Hava bu hafta nasıl olacak?02 Ekim 2019 Çarşamba 16:20
  • Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap “Girne Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Yılına Büyük Hedefler ile Başlıyor”...02 Ekim 2019 Çarşamba 16:18
  • "Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor" Maratonu bu yıl 20 Ekim’de02 Ekim 2019 Çarşamba 16:04
  • "Yeşil Olanaklarla Ekonomik Kalkınma Konferansı 2019" 4 Ekim’de02 Ekim 2019 Çarşamba 15:45
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı02 Ekim 2019 Çarşamba 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti