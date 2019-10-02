Karpaz'da kamyon ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Pamuklu-Çayırova Anayolu 1-2 km üzerinde saat 16.45sıralarında Kyretev SERHII(E-37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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