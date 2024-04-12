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Karpaz'da kaza! 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

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Pamuklu-Kumyalı ana yolunda korkutan kaza: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı
Karpaz'da kaza! 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda korkutan kaza: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Pamuklu-Kumyalı ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza sonucunda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Detaylar gelecek…

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