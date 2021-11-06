Karpaz'da kaza 3 yaralı!

Tuzluca kavşağı yakınlarında, bugün saat 14.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Gazimağusa - Karpaz Anayolunun Tuzluca kavşağı yakınlarında, bugün saat 14.00 sıralarında, Gülden Akdağ (K-43), yönetimindeki MY 311 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Gazimağusa yönünde seyreden Serkan Tohumcuer (E-42) yönetimindeki araç ile çarptı. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile MY 311 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şebnem Benar (K-49) kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.