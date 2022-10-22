Karpaz'da kaza! Yararlı var!
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Pamuklu – Bafra anayolunun 3. Km’leri arasında, Vesile BULDUK (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar vermiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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