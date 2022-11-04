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Karpaz'da kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini polis açıkladı.. İşte detaylar

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Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini polis açıkladı.. İşte detaylar
Karpaz'da kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini polis açıkladı.. İşte detaylar

Bafra Oteller Bölgesinde bu akşam 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Oğuzhan Karaaslan (E-29), yönetimindeki JE 326 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek Kaya Artemis Otel Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten kendi şeridinde Nuhun Gemisi Otel istikametine doğru seyreden Yusuf Aygün (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Karaaslan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay Örtlek (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan THC 620 plakalı araç sürücüsü Yusuf Aygün ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çelik (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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