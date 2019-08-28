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Karpaz'da "MAKİ Festivali"nde uyuşturucu baskını, 2 tutuklu!

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Bafra halk plajında düzenlenen “Maki Festivali” nde 23.8.19 akşamı görevli polisler tarafından hareketlerinden şüphe edilen zanlı A.A.A.J ve zanlı A.B.E aramaya tabi tutuldu.
Karpaz'da "MAKİ Festivali"nde uyuşturucu baskını, 2 tutuklu!

Bafra halk plajında düzenlenen “Maki Festivali” nde 23.8.19 akşamı görevli polisler tarafından hareketlerinden şüphe edilen zanlı A.A.A.J ve zanlı A.B.E aramaya tabi tutuldu.

Arama sonucu zanlı A.A.A.J ’in giymekte olduğu şortun cebinde 2 gr Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve cebinde bir kâğıt parçasına sarılı tütünle karışık 2 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Diğer zanlı A.B.E üzerinde yapılan aramada ise kulak arkasında tespit edilen sarma sigara içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde içerildiğine inanılan madde bulundu. Her iki zanlı polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar, bahse konu uyuşturucu maddeleri festival alanında tanımadıkları bir şahıstan 100 TL karşılığı satın aldıklarını beyan ettiler.

Tutuklanan zanlılar 24.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılar bugün 27.8.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Yemin tahtında şehadet veren tahkikat memuru olayla ilgili bilgi aktardı. Zanlı A.B.E ’nın evinde yapılan aramada 500 mlg daha uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer zanlı A.A.A.J’nin ikametgâhında bir şey bulunmadığını aktardı.

Tahkikatın henüz tamamlanmaması nedeniyle zanlılar aleyhine ek tutukluluk verilmesi talep edildi
Şehadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlı A.B.E ’ın 7 gün, diğer zanlı A.A.A.J’in de 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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