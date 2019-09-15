  • BIST 103.072
  • Altın 272,126
  • Dolar 5,6668
  • Euro 6,2796
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Karpaz’da Motosiklet Kazası 1 Kişi Ağır Yaralandı

» »
Karpaz’da Motosiklet Kazası 1 Kişi Ağır Yaralandı
Karpaz’da Motosiklet Kazası 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bafra oteller yolu üzerinde KH 452 Plaklı motosikleti ile seyir halinde iken JR 549 plakalı araç sürücüsü Orhan Güzel’in arkadan çapması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir (36) ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aracın çarptığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

motor.jpg

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 398 Bin TL elektrik borcu olana da elektriğini bağladılar!15 Eylül 2019 Pazar 11:12
  • Dikkat! Kamuda mesai saatleri değişiyor15 Eylül 2019 Pazar 11:06
  • KIB-TEK YK Başkanı Onurhan kesik elektrik dilekçe üzerine bağlandı! Vatandaş da dilekçe yaparsa bağlanacak mı?14 Eylül 2019 Cumartesi 18:10
  • İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı yeniden Osman Amca14 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
  • Kalavaç’ta yarın Kültür Festivali var14 Eylül 2019 Cumartesi 14:36
  • Verigo Festivali başladı14 Eylül 2019 Cumartesi 14:18
  • My Art Sanat ve Yaşam Merkezi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapıldı14 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
  • Lute’un liderlere gönderdiği mektup güneyde şaşkınlık yarattı14 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
  • Prodromu’dan Akdoğan’da yaşanan olayla ilgili açıklama: “Konu siyasileştirilmemeli”14 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
  • “Türk provokasyonları” karşısında Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a destek14 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti