Karpaz’da Motosiklet Kazası 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bafra oteller yolu üzerinde KH 452 Plaklı motosikleti ile seyir halinde iken JR 549 plakalı araç sürücüsü Orhan Güzel’in arkadan çapması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir (36) ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aracın çarptığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı.
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