Karpaz'da mülteciler...

Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 14’ü erkek olmak üzere toplam 18 Suriyeli yakalandı…

Polis Basın subaylığından alınan bilgiye göre, 06.12.2020 tarihinde, saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan Yeniereköy – Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ele KKTC’ye kanunsuz giris yapan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 14’ü erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişi suçüstü tespit edilmişledir.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen A.G. (E-26) ve Ö.O. (E-24) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.