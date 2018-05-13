Karpaz'da sahile 2. erkek cesedi de vurdu! Denizde bir erkek cesedi daha bulundu. Polis Basın Subaylığı, Yenierenköy açıklarında, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulunduğunu açıkladı.

Denizde bir erkek cesedi daha bulundu. Polis Basın Subaylığı, Yenierenköy açıklarında, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulunduğunu açıkladı.



Polis açıklaması şöyle: “Saat 15:30 sıralarında, Yenierenköy'ün Anten mevkiinde sahilden yaklaşık bir deniz mili içeride yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ceset karaya çıkarılmış olup soruşturma devam etmektedir.”