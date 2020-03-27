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Karpaz'da tam sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum!!!

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Karpaz'da tam sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum!!!
Karpaz'da tam sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum!!!

Karpaz'da tam sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum!!!

Yasağın açıklanması ile birlikte vatandaşlar adeta marketlere hücum etti.

 

Ne olmuştu?

Karpaz'da 7 gün süre ile evden çıkma yasağı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarihi itibariyle Saat 14:00’den itibaren 7 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılması için kısmi sokağa çıkma yasağı yerine sokağa çıkma yasağı ilan etti


 

1.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sadece çok acil sağlık ihtiyacı için İskele Kaymakamlığından izin almak kaydıyla evden çıkılabilecektir.

  

2.

Tanımlanan bu köylerde tüm giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak ve bu süreci yürütmek üzere Kemal Deniz Dana Başkanlığında, İskele Kaymakamı, Polis Müdürü veya                          Müdür Yardımcısından oluşan Karpaz Koordinasyon Komitesi kurulacaktır.

  

3.

Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır. 

 

BAŞKAN YEŞİLIRMAK İSYAN ETTİ!

İşte o açıklama;

Değerli bölge halkım,
Lütfen marketlerde yığılmayın,
Belediye hizmetlerimiz ve diğer elzem ihtiyaçlar karşılanacaktır.
Virüsün en sevdiği ortami yaratıyorsunuz.
Yapmayın allahini severseniz...
Ne yapıyorsunuz...

 

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