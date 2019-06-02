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Karpaz'da trafik kazası!

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Ziyamet – Yeşilköy Anayolunda trafik kazası!
Karpaz'da trafik kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 14:30 sıralarında, Ziyamet – Yeşilköy Anayolu üzerinde, Mehmet Erenyurt (E-62), yönetimindeki CE 416 plakalı jeep araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada Balalan çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Erenyurt ile araçta yolcu olarak bulunan Semral Erenyurt (K-58) ve Kemal Erenyurt (E35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

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