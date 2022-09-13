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Karpaz'da trafik kazası, 3 Yaralı!

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Karpaz- İskele Anayolu Pamuklu yol kavşağında bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karpaz'da trafik kazası, 3 Yaralı!

Polis Basın Subaylığlı’ndan verilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında, Karpaz – İskele anayolu Pamuklu yol kavşağında, Mahide Meral KAYA (K-29), yönetimindeki NL 970 plakalı araç ile Pamuklu yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Karpaz – İskele anayoluna giriş yapması sonucu o esnada Kumyalı istikametinden Çayırova istikametine doğru seyreden Hatice ÇALIŞMAZ (K-55) yönetimindeki SY 143 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NL 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Can Yılmaz (E-34) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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