Karpaz'da trafik kazası! 5 yaralı.
Bugün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolu üzerinde, 47 yaşındaki Ali Akkılıç, yönetimindeki JH 174 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Çayırova yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Susamber Akkılıç, 15 yaşındaki Damla Akkılıç, 17 yaşındaki Yağmur Akkılıç ve 24 yaşındaki Bade Baynuroğlu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.