Karpaz'da vefat

Kıbrıslı Rum Savvas Liasi Sipahi'de vefat etti.
Savvas Liasi 1930 doğumluydu.
1974'ten sonra Karpaz'da bulunan Siphai köyünde yaşamaya devam etmişti.
Cenaze töreninin , pazar günü saat 13:00 'de Sipahi köyünde düzenleneceği öğrenildi.
Kıbrıslı Rum Savvas Liasi Sipahi'de vefat etti.
Savvas Liasi 1930 doğumluydu.
1974'ten sonra Karpaz'da bulunan Siphai köyünde yaşamaya devam etmişti.
Cenaze töreninin , pazar günü saat 13:00 'de Sipahi köyünde düzenleneceği öğrenildi.
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