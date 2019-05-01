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Karpaz'da vefat

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Kıbrıslı Rum Savvas Liasi Sipahi'de vefat etti.
Karpaz'da vefat

Kıbrıslı Rum Savvas Liasi Sipahi'de vefat etti.

Savvas Liasi 1930 doğumluydu.

1974'ten sonra Karpaz'da bulunan Siphai köyünde yaşamaya devam etmişti.

Cenaze  töreninin , pazar günü saat 13:00 'de Sipahi köyünde düzenleneceği öğrenildi.

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