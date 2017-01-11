 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

“Karpaz’da yağmalama ve yatırıma açma iddiaları doğru değil”

» »
“Karpaz’da yağmalama ve yatırıma açma iddiaları doğru değil”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı çevre örgütlerinin Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ile ilgili yağmalama ve yatırıma açma çalışması yapıldığına ilişkin iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Bakan Ataoğlu  “Karpaz yarımadasında başlatılan ve tüm KKTC genelinde sürdürülecek olan çalışmalarda hedefimiz Kuzey Kıbrıs’ta tüm eski eser alanlarının ve özel çevre koruma bölgelerinin derecelendirilmiş şekilde haritalanmasını sağlamaktır” dedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Çevre Platformu üyelerini kabul eden  Ataoğlu, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile birlikte  nerelerin mutlak koruma altına alınacağı nerelerde koşullu izin verilebileceğinin saptanacağını ifade etti.

Eski eser alanları ve özel çevre koruma bölgelerini korumanın Bakanlığın asli görevleri arasında olduğunu belirten Ataoğlu, en az çevre  örgütleri kadar hassas olduklarının altını çizdi.

Çevre Platformu yetkilileri ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini ve konu hakkındaki hassasiyetin açık bir şekilde ortaya konduğunu belirten Ataoğlu, “Basın açıklaması yapılmadan önce görüşme talep edilmiş olsaydı gerekli bilgilendirme kendilerine yapılacak ve Bakanlığımızın siyasiler, özel ve tüzel kişilerin istek ve ısrarları doğrultusunda değil ÖÇKB ve SİT alanlarının kullanımını suistimallere kapatma doğrultusunda çalıştığı açık bir şekilde ifade edilecekti” dedi.

Çevre Platformu’nun görüş ve önerilerine değer verdiklerini hatta yol gösterici olarak kabul ettiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, iyi bir diyalog ile işbirliği halinde çalışmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET!11 Ocak 2017 Çarşamba 11:04
  • "Karpaz'ıma dokunma!"11 Ocak 2017 Çarşamba 10:23
  • KAR-İŞ, eylem hazırlığında11 Ocak 2017 Çarşamba 10:20
  • Lefkoşa'da Bomba Paniği11 Ocak 2017 Çarşamba 10:13
  • TCEP: "Akile için adalet istiyoruz"11 Ocak 2017 Çarşamba 09:43
  • KKTC'nin ünlü avukatı, meslekten men edildi11 Ocak 2017 Çarşamba 09:04
  • UBP-DP azınlık hükümeti zam rekoru kırdı10 Ocak 2017 Salı 12:40
  • Yılmabaşar: "Zamlarla birlikte topluma büyük darbe vuruldu"10 Ocak 2017 Salı 12:36
  • Erdoğan Çipras ile telefonda görüştü09 Ocak 2017 Pazartesi 18:32
  • Adem, Gülle ve Korhan TKP’ye katıldı09 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti